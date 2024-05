Avanços na gestão da rodoviária de Macaé: prefeitura e governo estadual alinham próximos passos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 09/05/2024 11:50

Macaé - Representantes do governo municipal e estadual se reuniram no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, para discutir os avanços no processo de concessão da rodoviária de Macaé. O encontro promoveu a promessa de apresentação do documento formalizando o convênio no próximo dia 21.



O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (CIDADANIA), juntamente com o deputado estadual Chico Machado (SOLIDARIEDADE) e o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, participaram ativamente das deliberações.



Durante a reunião, foram discutidos minuciosamente os detalhes referentes à transferência de responsabilidade administrativa da atual rodoviária, situada no centro da cidade, que em breve estará sob a gestão da prefeitura.

Com a concessão, a prefeitura terá a oportunidade de assumir integralmente a administração do atual terminal de passageiros intermunicipal, possibilitando a realização de obras e a manutenção necessária para melhorias.



Além disso, os representantes presentes abordaram os procedimentos para a execução do projeto de construção da nova rodoviária, que será localizada em uma área próxima ao Fórum de Macaé. Embora ainda sem uma data definida para o início das obras, a discussão demonstra o compromisso com o desenvolvimento da cidade.



"Esta reunião marca um passo definitivo no processo de concessão da rodoviária, o que nos permitirá avançar na construção do novo terminal. É um marco importante para impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade", afirmou o prefeito Welberth Rezende.





