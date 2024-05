Publicado 10/05/2024 09:59

Macaé - Na próxima segunda-feira (13), a Enel Distribuição Rio abrirá as portas de sua nova loja, localizada na Rua Gastão Henrique Schuler, 562, em Botafogo. Com um espaço físico ampliado e um conceito mais digital, a nova unidade visa oferecer uma experiência de atendimento mais ágil e prática aos seus clientes.

Com uma capacidade de atendimento 40% maior que a loja anterior, o novo espaço apresenta um ambiente acolhedor e moderno. Além de um novo mobiliário, os clientes terão a facilidade de solicitar serviços através de tablets e contarão com um modelo de autoatendimento com melhor usabilidade. Um diferencial importante é a presença de recursos de acessibilidade, garantindo a inclusão de todos os clientes.

Desde o ano passado, a Enel Distribuição Rio tem investido na modernização de suas lojas, buscando criar ambientes mais convidativos para os clientes, mantendo os padrões e identidade da empresa. Reformas têm sido realizadas nas instalações e, em alguns casos, ocorreu a mudança para espaços mais amplos.

"Lutamos pela excelência no atendimento em todos os nossos canais de relacionamento com os clientes. Queremos garantir que cada interação seja positiva e confortável, inclusive em nossas lojas físicas", destaca Luis Paulo Guimarães, responsável pelas Lojas na Enel Distribuição Rio. Todos os serviços da distribuidora estão disponíveis nas lojas, incluindo transferência de titularidade, pedido de religação e cadastro na tarifa social. Além disso, os clientes podem negociar dívidas com condições especiais e esclarecer dúvidas sobre a fatura, entre outras facilidades.

A Enel também oferece canais digitais para atendimento, como o site da distribuidora (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), o WhatsApp Elena (21 99601-9608) e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).