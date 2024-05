Publicado 11/05/2024 15:39

Ainda dá tempo de adquirir presentes ou lembrancinhas artesanais para este domingo, Dia das Mães. O Polo de Artesanato de Macaé segue até este domingo (12) com exposição de diversos produtos, muitos são artigos exclusivos e personalizados para homenagear as mamães de todas as idades e gostos. A feira acontece na orla de Cavaleiros neste dia 11 (sábado), das 10h às 21h, e neste domingo, das 10h às 17h.



Os artesãos prepararam uma variedade de artigos exclusivos e personalizados para agradar às mamães de todos os gostos. A feira visa o fortalecimento e valorização do trabalho dos artesãos locais, que estão apresentando e comercializando suas produções.



Os consumidores estão tendo a oportunidade de comprar peças em crochê, tricô, madeira, bijuterias, chinelos bordados, bolsas, tapetes e outros adornos. aromatizantes, jogos de banho, puxa saco, toca de banho em tecido, caneca, máscaras e toucas de dormir.



A programação que já e tradicional no município é uma oportunidade, para ninguém ficar sem presente. Vale lembrar, que o grupo também estará na orla da praia no feriado de Corpus Christi, 30 (quinta-feira) e também no dia 31 (sexta-feira), das 16h às 21h. Esta feira abrirá o mês de junho na orla. No dia 1º de junho (sábado), das 10h às 21h, e no dia 2 de junho (domingo), das 10h às 17h.



As feiras de artesanato recebem apoio da Prefeitura através da Secretaria de Cultura. Outras informações estão disponíveis no Instagram @polodeartesanatomacae, ou pelo celular (22) 99986-1885.