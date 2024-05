Durante esse período, o tráfego será interrompido em certos momentos e operará em sistema de pare e sig - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/05/2024 11:22

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, anunciou que, em virtude do transporte de materiais de construção para as obras da nova ponte que conectará a Barra ao Centro, haverá ajustes no trânsito da ponte Ivan Mundim nos dias 13 e 14 de maio. Durante esse período, o tráfego será interrompido em certos momentos e operará em sistema de pare e siga.

Agentes de trânsito estarão presentes para coordenar o fluxo de veículos enquanto as estruturas forem içadas por um guindaste. A Prefeitura enfatiza a importância da atenção dos motoristas ao transitarem pela região, garantindo assim a segurança viária durante as operações.