Durante o período de obras, a pista ficará fechada entre 22h e 6h - Foto: Ilustração

Publicado 13/05/2024 13:19

Macaé - A partir das 22h desta segunda-feira (13), o trecho do portal ao arraial da Estrada do Sana, distrito da Região Serrana de Macaé, será fechado temporariamente até quinta-feira (16) para a realização da primeira fase de obras na via.

A intervenção inclui o alargamento de aproximadamente cem metros, instalação de 88 estacas, pavimentação e drenagem em cada um dos dois trechos de trabalho. A previsão é concluir a fase estrutural até setembro.

Durante o período de obras, a pista ficará fechada entre 22h e 6h. O último ônibus do transporte público circulará até as 21h30 e retomará o serviço às 6h30. Como resultado, a linha de ônibus Frade x Sana terá dois horários suspensos de segunda a quinta-feira: 4h, partindo do Sana, e 22h30, partindo do Frade. Durante o fechamento da via, um transporte de menor porte estará disponível para atender os passageiros.

Confira os horários da linha Frade x Sana durante o período das obras:

- Sana: 6h30, 11h, 14h, 17h, 21h

- Frade: 5h30, 9h30, 12h30, 15h30, 19h30