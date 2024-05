Publicado 14/05/2024 09:46

Macaé - A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Córrego do Ouro passará por intervenções, ocasionando a interrupção temporária no fornecimento de água nesta quarta-feira (15), conforme informado pela Secretaria Municipal Adjunta de Saneamento.



A paralisação do abastecimento se faz necessária para a realização de reparos na estrutura da ETA localizada na região serrana do município. O serviço afetará o distrito das 7h às 16h.



Os moradores podem buscar mais detalhes sobre o ocorrido e obter informações adicionais entrando em contato com a Secretaria Adjunta de Saneamento, localizada na Rua Porto Velho, 1000, no bairro Novo Horizonte.

O contato também pode ser feito pelo telefone (22) 99234-5660 ou pelo e-mail saneamento@macae.rj.gov.br. O horário de atendimento na Secretaria é das 8h às 17h.