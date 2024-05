Ainda de acordo com informações, os agentes revistaram os homens que estavam com drogas, um celular e R$ 20 em espécie - Foto: Divulgação

Publicado 14/05/2024 09:33

Quatro homens foram presos com drogas no domingo (12), na rua Jose Alzeman, no bairro Sol Y Mar, em Macaé. Segundo a PM, os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina pela praça do Criaad quando se depararam com os quatro suspeitos.

Ainda de acordo com informações, os agentes revistaram os homens que estavam com drogas, um celular e R$ 20 em espécie. O local já é conhecido pela PM como venda de drogas.

Os homens foram conduzidos para 123° DP (Macaé), em seguida foram encaminhados para 128° DP (Rio das Ostras), central de flagrantes para apresentação dos fatos e para autoridade policial.