Neste período controle do tráfego será feito por agentes de trânsito - Foto: Douglas Smmithy

Neste período controle do tráfego será feito por agentes de trânsitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/05/2024 14:42 | Atualizado 14/05/2024 14:45

Macaé - A partir desta quarta (15) até a próxima sexta-feira (17), o fluxo da ponte Ivan Mundim será parcialmente bloqueado devido ao transporte de vigas para as obras no local.

A Diretoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana montou uma operação especial para o tráfego nessa região no período.

Os ônibus urbanos que trafegam no sentido Barra-Centro farão o trajeto normal. Haverá um ponto de espera próximo da ponte, no sentido Centro, somente para os coletivos, que poderão transitar no sistema pare e siga.

Os pedestres e ciclistas que trafegam pela ponte Ivan Mundim poderão utilizar a estrutura sinalizada para este público.

Os automóveis, caminhões, vans, motocicletas e demais veículos que estão na área norte e precisam acessar o Centro, terão que passar pela Linha Azul. A via expressa está toda sinalizada para facilitar a fluidez do trânsito.

Já os veículos no sentido Centro-Barra, poderão acessar a ponte Ivan Mundim normalmente. Em alguns momentos, o trânsito precisará ser interrompido para passagem dos coletivos que fazem as linhas no trajeto contrário (Barra-Centro) também no sistema pare e siga.

O controle do tráfego será feito por agentes de trânsito que estarão em vários pontos da cidade, orientando os motoristas e motociclistas, quanto a melhor rota. A Secretaria reforça a importância do uso do transporte coletivo para evitar retenção no trânsito e que os condutores trafeguem com atenção.

A duplicação da ponte Ivan Mundim, que liga o bairro Barra de Macaé ao Centro, é um projeto aguardado há anos pela população, que está se consolidando através da parceria entre a Prefeitura de Macaé com o Governo do Estado.

A construção da ponte além de melhorar a mobilidade urbana, acompanha o crescimento e o desenvolvimento da cidade. A ponte está sendo construída ao lado da estrutura já existente. São aproximadamente 280 metros de comprimento. O projeto consiste ainda em recuperação ambiental e revitalização do pavimento da antiga ponte.

A previsão é de que a entrega da ponte seja feita entre os meses de agosto e setembro deste ano. O investimento é de R$ 45 milhões. O projeto é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Macaé.