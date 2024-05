Empresa busca estudantes para trabalharem no escritório da empresa, no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Empresa busca estudantes para trabalharem no escritório da empresa, no Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 16/05/2024 09:23

Macaé - A Ocyan, empresa líder no setor de óleo e gás, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. Com 15 vagas disponíveis para atuação no Rio de Janeiro, a empresa busca estudantes dos cursos de Administração, Engenharia Naval, Engenharia Oceânica, Mecânica e Direito. Os interessados em participar da seleção devem estar cursando a partir do 5º período e podem se inscrever até o dia 2 de junho por meio do site da plataforma Gupy: https://ocyan.gupy.io/

O processo seletivo do Programa de Estágio inclui várias etapas, como triagem de currículos, entrevistas com liderança da área, dinâmicas online em grupo e testes virtuais. Os estagiários selecionados serão dedicados ao projeto de revitalização da malha de gás da Bacia de Campos, com previsão de admissão para a segunda quinzena de junho. O estágio terá carga horária de 6 horas por dia e duração de até dois anos, oferecendo benefícios como bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, e planos de saúde e odontológico.

Rafael Mota, gerente executivo de projeto da Ocyan, ressalta a importância dessa oportunidade para os estagiários. Ele destaca que o projeto em que irão atuar é de grande relevância para a empresa, proporcionando aos estudantes uma experiência prática que contribuirá significativamente para o seu desenvolvimento profissional. Além disso, Mota enfatiza que o estágio é uma oportunidade valiosa para os estagiários aplicarem na prática os conhecimentos adquiridos na universidade, enriquecendo sua formação acadêmica e preparando-os para o mercado de trabalho.