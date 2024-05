A visitação pode ser feita até novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 15/05/2024 13:43

Macaé - O Legislativo macaense abriu suas portas nesta quarta-feira (15), às 9h, para a inauguração da Exposição A Casa e o Tempo. O evento, sediado na própria Praça Gê Sardemberg, apresentará a história do prédio que abriga a Câmara Municipal de Macaé, destacando momentos significativos desde 1835 até os dias atuais, quando abriga o Centro Cultural e o Museu do Legislativo.

Idealizado e organizado pelo servidor Meynardo Carvalho, o projeto busca resgatar a memória da cidade através do prédio emblemático localizado na Praça Gê Sardemberg. A exposição oferece um mergulho no passado, abordando desde a recepção de Dom Pedro II em 1847 até a transformação da edificação em um polo cultural contemporâneo.

Meynardo destaca a importância de compartilhar essa história com a comunidade macaense. “É uma oportunidade única de conhecermos as raízes de nossa cidade e entendermos como ela se desenvolveu ao longo dos anos”, ressalta.

O presidente do Legislativo, Cesinha, reforça a relevância do resgate histórico. “A exposição é uma maneira de valorizarmos nossa história e de compartilharmos com as futuras gerações as transformações pelas quais nossa cidade passou”, destaca.

Além de retratar momentos marcantes da história de Macaé, a exposição também oferece uma perspectiva da cidade ao longo dos anos, desde seus primórdios como uma vila de pescadores até a sua ascensão como um dos polos petrolíferos mais importantes do país.

A Exposição A Casa e o Tempo estará aberta ao público até 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os visitantes interessados em conhecer mais sobre a rica história de Macaé.