Ação foi realizada mediante o cumprimento de mandado de prisão preventivaFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2024 14:39 | Atualizado 15/05/2024 14:54

Macaé - Após duas semanas de investigações intensas, a equipe da 123ª Delegacia de Polícia alcançou um importante sucesso ao prender o narcotraficante conhecido como "Sucesso", líder destacado do Comando Vermelho em Macaé.

A operação culminou na prisão de "Sucesso" no início da noite desta terça-feira (14), quando os policiais o localizaram na Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao Bar do Côco, cumprindo dois mandados de prisão preventiva obtidos após minuciosas investigações.

Foragido há meses, o criminoso era o responsável pela coordenação das atividades do tráfico de drogas na região do Parque Aeroporto, atuando sob a bandeira do Comando Vermelho.

Durante o trabalho de inteligência, os policiais identificaram que o traficante utilizava um veículo Toyota Corolla, que foi apreendido durante a operação, constatando-se que o automóvel era fruto de roubo ocorrido em fevereiro de 2024, no Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro. Além das ordens de prisão, "Sucesso" foi detido em flagrante por receptação dolosa.

Após a captura de "Sucesso", os policiais realizaram diligências pelo bairro Aeroporto, na tentativa de localizar outros suspeitos que foram avistados pela equipe e que fugiram para o interior do bairro durante a abordagem ao criminoso.

Durante as investigações próximas à residência de familiares de "Sucesso" e locais de atividade de tráfico de drogas, os agentes abordaram um veículo Hyundai i30 que saía desses locais. O veículo era conduzido por Wallace Estanislau Carvalho, acompanhado por outro suspeito no banco do carona.

Apesar da ordem de parada dos policiais, Wallace resistiu à abordagem, acelerou o veículo e tentou se desfazer de um frasco de "lança-perfume", que causou uma explosão, e o segundo suspeito tentou se livrar de um telefone celular, jogando-o pela janela.

Durante a abordagem, Wallace, visivelmente alterado, reagiu agressivamente, quebrando o para-brisa do carro com um soco, e proferiu insultos racistas a um dos policiais, tentando intimidá-lo. Nas buscas no veículo de Wallace, os policiais encontraram um frasco de "lança-perfume" intacto, três pinos de cocaína e a quantia de R$ 980,00 em dinheiro.

Após informações de que "Sucesso" poderia estar circulando com Wallace no veículo Hyundai i30, os agentes já preparados para a operação o abordaram. Wallace foi preso em flagrante pelos crimes de injúria racial, porte de drogas para consumo próprio, compartilhamento de drogas com pessoa de seu relacionamento e embriaguez ao volante. O preso integra a seleção brasileira masculina de basquete em cadeiras de rodas.