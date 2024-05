Durante ação na praia serão arrecadados itens de higiene pessoal para Centro Pop Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/05/2024 14:54

No próximo sábado (18), a Foresea promoverá uma grande iniciativa solidária na orla da cidade de Macaé, reunindo colaboradores da empresa e seus familiares em uma atividade que combinará exercício físico, arrecadação de doações e coleta de resíduos para reciclagem. O evento visa beneficiar o Centro de Acolhimento de Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop Macaé) com itens de higiene pessoal, além de contribuir com a preservação ambiental por meio da destinação adequada de resíduos ao Ecoponto Onda Verde.



Idealizada em parceria com a Transforma.aí, consultoria especializada em desenvolvimento e gestão do investimento social privado, esta será a primeira ação voluntária com foco na Economia Verde do Programa Foresea Socioambiental. Lançado recentemente, o programa prevê um investimento de R$ 1 milhão até o final do ano em iniciativas estruturantes voltadas para os eixos da Economia Verde e da Educação Integral em Macaé.



“Além de promover o desenvolvimento sustentável das atividades de coleta e beneficiamento de resíduos, bem como melhorar a qualidade da educação pública em Macaé, o Foresea Socioambiental tem como objetivo fortalecer nossa cultura e comportamentos ao incentivar o engajamento e a participação voluntária de nossos colaboradores e seus familiares. Queremos gerar impacto positivo, criando valor econômico e social de forma sustentável nas comunidades em que atuamos”, destaca Marco Aurélio Fonseca, Vice-presidente de Sustentabilidade da Foresea.



Os participantes, vindos dos escritórios do Rio de Janeiro e de Macaé, se concentrarão a partir das 8h no Posto 2 da Praia de Cavaleiros para uma corrida e caminhada solidárias de 3 km. Desde o início do mês, a empresa tem arrecadado doações, e os participantes e seus familiares também levarão para o evento itens de higiene, limpeza e materiais recicláveis, contribuindo assim com os projetos locais vinculados à Economia Verde do Programa Foresea Socioambiental.

Ação solidária do Programa Foresea Socioambiental

Horário: 8h às 11h

Local: Praia de Cavaleiros, Macaé, Av. Atlântica, Posto 02

Corrida e caminhada com circuito de 3 km incluindo ponto de hidratação e alimentação