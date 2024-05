Largada da corrida está programada para as 7h, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Praia Campista - Foto: Ilustração

Largada da corrida está programada para as 7h, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Praia CampistaFoto: Ilustração

Publicado 16/05/2024 09:46 | Atualizado 16/05/2024 09:47

Macaé - A cidade de Macaé está engajada na Corrida Maio Amarelo 2024, um evento que visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito e, ao mesmo tempo, contribuir com a solidariedade ao Rio Grande do Sul. Com todas as 1200 vagas preenchidas, a corrida, marcada para este domingo (19), já promete ser um sucesso. Os participantes terão a oportunidade de retirar seus kits mediante a doação de alimentos não perecíveis, em um gesto de apoio às famílias necessitadas do estado gaúcho.

A retirada dos kits está agendada para acontecer na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na sexta-feira (17), das 14h às 19h, e no sábado (18), das 9h às 14h. Para receber o kit, é solicitado que cada participante contribua com pelo menos 3kg de alimentos não perecíveis. No entanto, o diretor de Educação para o Trânsito, Leandro Aracati, incentiva a generosidade, convidando aqueles que puderem a contribuir com mais, garantindo que todas as doações serão encaminhadas integralmente para o Rio Grande do Sul.

"Esta é uma oportunidade única de unir esforços em prol de uma causa nobre. As doações arrecadadas serão de grande ajuda para muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecemos a todos os participantes e àqueles que, mesmo não participando da corrida, contribuírem com essa corrente de solidariedade", destaca Aracati.

A largada da corrida está programada para as 7h, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Praia Campista. O percurso total será de cinco quilômetros, com retorno ao ponto de partida, proporcionando não apenas um momento de exercício físico, mas também de reflexão sobre a importância da segurança no trânsito e da solidariedade entre os cidadãos.