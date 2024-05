O guindaste ficará posicionado na subida da ponte, sentido Barra x Centro até o final desta etapa - Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

O guindaste ficará posicionado na subida da ponte, sentido Barra x Centro até o final desta etapaFoto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 17/05/2024 12:35

Macaé - A movimentação do guindaste para o içamento de carga pesada, destinada à duplicação da Ponte Ivan Mundim, está em andamento desde a manhã desta sexta-feira (17). Posicionado na subida da ponte, no sentido Barra x Centro, o guindaste permanecerá no local até a conclusão desta etapa. O tráfego está operando em sistema de pare e siga em ambos os sentidos, sendo mantido até o término dos serviços previstos para hoje.

Durante os intervalos das operações de içamento, a Ponte Ivan Mundim será temporariamente liberada apenas para ônibus urbanos, pedestres e ciclistas no sentido Barra x Centro, permitindo a passagem em uma das faixas da pista. No sentido Centro x Barra, todos os veículos terão acesso à ponte, também seguindo o sistema pare e siga.

A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana orienta os condutores a utilizarem a Linha Azul para seus deslocamentos durante a realização dos serviços. Agentes de trânsito e fiscais de transporte da secretaria estão em ação para garantir o controle do tráfego em diferentes pontos e atender às necessidades dos usuários do transporte coletivo urbano. A Secretaria de Mobilidade Urbana reforça a importância do uso do transporte coletivo para minimizar congestionamentos e solicita que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região.

É importante ressaltar que eventuais alterações no cronograma da empresa responsável pela obra podem ocorrer durante a execução dos trabalhos. Portanto, é fundamental acompanhar as atualizações pelos canais oficiais da Prefeitura de Macaé, disponíveis em seu site e nas redes sociais.