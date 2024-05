Evento promovido pela Câmara colocou as secretarias municipais em diálogo com a população - Foto: Tiago Ferreira

Publicado 19/05/2024 06:40

Macaé - A sessão da Câmara Itinerante deste sábado (18), realizada na Praça Nagib Mussi, no Parque Aeroporto, contou com a participação expressiva da comunidade local. Durante o evento, moradores apresentaram diversas reivindicações e discutiram questões essenciais com os vereadores presentes. O presidente da Câmara, Cesinha (Cidadania), destacou a importância da presença popular: "O sucesso da Câmara Itinerante é a presença da população".

Uma das principais discussões foi sobre o tratamento de esgoto no bairro. Cesinha adiantou que a Câmara está monitorando o quarto termo aditivo do contrato com a BRK Ambiental e que a renovação do contrato com a Cedae só acontecerá se houver investimentos significativos em Macaé. O presidente também mencionou que o prefeito Welberth Rezende (Cidadania) exige o investimento imediato de R$ 280 milhões destinados ao município.

Luiz Fernando Soares, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Village Parque, expressou preocupação com a limpeza do valão próximo, relatando que a retirada de detritos pelo caminhão da prefeitura é insuficiente em dias de chuva forte, resultando no retorno do esgoto para dentro das casas. Carlos Roberto da Silva, do Jardim Esperança, reforçou a necessidade de limpeza no valão.

O secretário Adjunto de Saneamento, Pablo Moreira, informou que a coleta de esgoto no Aeroporto, inicialmente prevista para 2030, será antecipada devido às negociações com a BRK. "Infelizmente, o bairro ainda não possui estação de tratamento, mas estamos utilizando cinco caminhões para a retirada", explicou Moreira. Cesinha enfatizou a necessidade de melhorias no serviço, criticando a insuficiência do programa estadual Limpa Rio.

Além das questões de saneamento, a falta de áreas de lazer e o acúmulo de lixo na rua principal do Aeroporto foram levantados pelos moradores. Carlos Resende, do Novo Eldorado, reclamou da ausência de praças e áreas de lazer, enquanto outros presentes apontaram o acúmulo de lixo devido ao movimento comercial. Samantha Fragoso, representante da Secretaria de Obras, mencionou um plano de revitalização urbana da via e registrou as demandas.

Alan Mansur (Cidadania) destacou que a coleta de lixo é realizada três vezes ao dia na rua principal, pedindo maior conscientização da população para colocar o lixo próximo ao horário de coleta. Já o morador José Bonfim relatou problemas com as linhas de ônibus que passam longe da rodoviária e semáforos mal sincronizados que causam engarrafamentos. Fabiano Lima, diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, solicitou detalhes sobre as linhas e semáforos problemáticos para buscar soluções.

Durante a sessão, também foram discutidos problemas relacionados ao trânsito em frente a escolas de educação infantil, cruzamentos perigosos, postes de madeira, atendimento em unidades de saúde, infestação de mosquitos, falta d'água e entulho. As demandas apresentadas pelos moradores serão encaminhadas pelos vereadores ao Executivo para a busca de soluções.

Os vereadores Luciano Diniz (Cidadania), Tico Jardim (Cidadania), Rond Macaé (Cidadania), Luiz Matos (Cidadania) e Reginaldo do Hospital (União Brasil) também estiveram presentes no evento, reforçando o compromisso com a comunidade do Parque Aeroporto.