Objetivo foi estimular a criatividade e o pensamento crítico dos participantes - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/05/2024 06:45

Macaé - A Secretaria de Educação de Macaé promoveu, sábado (18), o evento Scratch Day – “Janela do Futuro” na Cidade Universitária. O objetivo foi estimular a criatividade e o pensamento crítico dos participantes, inspirando-se na obra “Da minha janela” de Otávio Júnior.

Alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, da educação infantil, professores e profissionais da educação de inclusão participaram do evento. Além disso, alunos do Ensino Médio ofereceram oficinas, contribuindo com seus conhecimentos. Bernardo Hermida, universitário participante do #Inovareaprender, apresentou às crianças o pensamento computacional por meio de atividades desplugadas.

“Existem várias formas de trabalhar o pensamento computacional com atividades que não são online, como esse jogo de tabuleiro feito no laboratório com cortadora a laser. Conseguimos desenvolver várias situações que são trabalhadas em programas virtuais”, explicou Bernardo. Paulo Davi e Isac Moraes, do Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel, demonstraram o tabuleiro da Amazônia, com o boto rosa como figura representativa.

Para a secretária de Educação Básica, Michelle Macedo, eventos como o Scratch Day são fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes, permitindo que explorem novas formas de aprender e pensar. “Atividades como essa estimulam a criatividade, a colaboração e o trabalho em equipe, competências essenciais para o sucesso profissional no mundo atual. Estamos muito felizes com o resultado do evento e continuaremos investindo em iniciativas como essa para proporcionar uma educação de qualidade e inovadora para os nossos alunos”, afirmou.

Abner dos Santos promoveu uma oficina de construção de robôs, destacando a importância de iniciar as crianças no pensamento lógico. O professor da UFRJ, Tiago Lima, utilizou um programa de computador para ensinar questões relacionadas à química e computação, afirmando que a narrativa eletrônica torna o aprendizado mais atrativo.

O evento destacou o uso do Scratch na educação e na cultura maker. Segundo a designer educacional e coordenadora de Robótica Educacional, Inovação e Cultura Maker, Luemy Ávila, o Scratch Day foi direcionado a alunos, educadores e a comunidade, com diversas atividades ligadas ao Scratch. Luemy lembrou que o #Inovareaprender faz parte do Scratch Education Collaborative (SEC), uma rede mundial ligada ao MIT, que busca expandir o acesso a ferramentas de computação criativa para crianças, jovens e educadores.

“Este trabalho desafia nossas noções preconcebidas de realidade e percepção através das lentes do nosso entorno. Ao integrar os conceitos do livro em atividades práticas de codificação usando Scratch, os participantes têm a oportunidade de explorar a narração de histórias, a resolução de problemas e a colaboração de uma forma dinâmica e envolvente. Este evento não só incentiva os alunos a desenvolverem suas competências digitais, mas também promove uma apreciação mais profunda da literatura e da expressão criativa”, destacou Luemy.

A partir das 13h, os visitantes puderam conhecer os projetos desenvolvidos pelos alunos durante a exposição, que ficou aberta até as 18h. Diversas oficinas foram realizadas, como Game com Scratch, Scratch com Microbit, Scratch Desplugado e Scratch Júnior, focadas em contação de histórias. Para os interessados em tecnologia, a experiência imersiva em Realidade Virtual oferecida pelo HUB-NF UFRJ foi um dos destaques.

“Os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e aprendizados durante o dia, além de interagir com os projetos e tecnologias apresentadas”, ressaltou Luemy.