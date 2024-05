Corrida teve também como objetivo reforçar a campanha do Maio Amarelo para a redução de acidentes de trânsito - Foto: Divulgação

Publicado 19/05/2024 18:35

Macaé - A 3ª edição da Corrida Maio Amarelo reuniu mais de mil participantes na Praia Campista neste domingo (19). A corrida, com largada às 7h em frente à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), percorreu um trajeto de cinco quilômetros pela Avenida Atlântica. Além de promover a campanha Maio Amarelo, que visa reduzir acidentes de trânsito, o evento arrecadou alimentos e água para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.



O grande destaque da corrida foi o paulista Leonardo Silva, de 25 anos, que completou o percurso em 18 minutos e 33 segundos, conquistando o primeiro lugar geral. "Corro há cinco anos e aqui em Macaé, com a infraestrutura plana, é muito melhor para correr. Esta é a primeira corrida que ganhei na vida e estou muito feliz", comemorou Leonardo, que reside em Macaé há dois meses.



A corrida incluiu várias categorias por faixa etária: 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e acima de 60 anos. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, e todos os participantes ganharam medalhas.



"O evento deste ano teve um motivo adicional para a participação: a arrecadação de alimentos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos que doaram e participaram, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito para reduzir acidentes", destacou o secretário de Mobilidade Urbana.



Leandro Aracati, diretor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, enfatizou que a Corrida Maio Amarelo faz parte do movimento internacional que alerta sobre os altos índices de acidentes de trânsito no mundo. "Agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes e especialmente à empresa LCOffshore pela doação de 800 quilos de alimentos. Esta corrida foi mais do que uma competição, foi um esforço conjunto para promover um trânsito mais seguro e responsável", ressaltou Aracati.



Lis Granja, estudante de Medicina de 19 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria feminina de 15 a 19 anos. "Pratico corrida há seis meses. Este evento é um grande incentivo à prática esportiva", comentou.



Vinícius Hipólito, advogado de 35 anos, que ficou em segundo lugar na sua categoria masculina, elogiou a iniciativa. "Participo de corridas há mais de 10 anos e para mim é um lazer e um incentivo à saúde. Parabéns à Prefeitura de Macaé por este evento. A arrecadação de alimentos e a conscientização sobre os perigos no trânsito são ações muito importantes", afirmou.



Lia Marcia Borges, vencedora da categoria feminina de 40 a 49 anos, compartilhou sua experiência. "Correr transformou minha vida, resolvendo problemas de saúde como hérnia de disco. Este evento é incrível e a arrecadação de alimentos é crucial para quem está em dificuldade", concluiu.



A Corrida Maio Amarelo não só incentivou a prática esportiva, mas também promoveu a solidariedade e a conscientização sobre a segurança no trânsito, destacando a importância de ações comunitárias em prol do bem-estar coletivo.

A lista completa dos resultados pode ser acessada no link: [Resultados Corrida Maio Amarelo 2024](https://resultscui.active.com/events/CORRIDAMAIOAMARELO2024).