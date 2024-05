A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) está promovendo uma série de atividades visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde ambiental - Foto: Ilustração

A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) está promovendo uma série de atividades visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde ambientalFoto: Ilustração

Publicado 20/05/2024 12:14

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé divulgou o plano de ação para a Semana Epidemiológica 24/2024, visando combater a disseminação de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya.

O plano inclui um mutirão de limpeza e prevenção em diferentes áreas da cidade, com cronograma específico para cada atividade. Na segunda-feira (20), as ações começam na Fazenda Piracema. Na terça (21), as equipes estarão em Santo Amaro pela manhã e em Itaparica à tarde.

Já na quarta-feira (22), o mutirão se desloca para Cachoeiras de Macaé, e na quinta-feira (23) será a vez da comunidade da Ilha Leocádia, no Rio Novo, receber a visita das equipes de saúde. Por fim, na sexta-feira (24), o Parque Valentina Miranda encerra o cronograma de ações.

"A participação da população é crucial para o sucesso dessa iniciativa. Todos devem colaborar eliminando possíveis focos de água parada em suas casas e locais de trabalho, já que esses são ambientes propícios para a proliferação de mosquitos. Com a união de esforços, podemos evitar a propagação dessas doenças e proteger a saúde de todos", ressaltou Marcelino Rocha, supervisor geral da Coordenadoria.

Cevas Itinerante inicia a semana em Santo Amaro - Na terça-feira (21), a equipe da Cevas Itinerante estará em Santo Amaro, das 9h às 12h, realizando vacinação antirrábica, visitas domiciliares, controle de roedores e caramujos africanos. Em seguida, no mesmo dia, a equipe seguirá para Itaparica, das 13h30 às 16h, para realizar as mesmas atividades.

Ação educativa na EMEI Prefeito Alcides Ramos contra o Aedes aegypti - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde também promoverá ações de Educação em Saúde na EMEI Prefeito Alcides Ramos, no bairro Novo Botafogo, na terça-feira (21).

Durante o evento, às 8h30, será apresentado um teatro de fantoches com os temas "Tem Aedes por aí?" e "Os 10 minutos salvam vidas", com o objetivo de conscientizar crianças e suas famílias sobre a importância da prevenção contra o mosquito Aedes aegypti.

Além da apresentação teatral, será distribuído material informativo sobre como combater o mosquito e prevenir as doenças que ele pode transmitir. "Essa iniciativa é de extrema importância para garantir a saúde e bem-estar da população, especialmente das crianças, que são mais vulneráveis às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. É fundamental que todos participem e se engajem nessa campanha de conscientização e prevenção, pois juntos podemos combater o mosquito e proteger a saúde de todos", afirmou Luan Campos, gestor da Cevas.

Além das atividades mencionadas, durante a semana haverá controle de roedores em diversos locais, identificação geográfica e mapeamento do território topográfico para facilitar o combate ao mosquito Aedes aegypti.