Equipes representaram os polos do Trapiche, Maringá, Mirante da Lagoa e posto doisFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2024 18:45

Macaé - Neste domingo (19), a Secretaria de Esportes de Macaé realizou o terceiro encontro do projeto Craques do Futuro na Praia dos Cavaleiros. O evento, em formato de torneio, reuniu meninos e meninas a partir de 12 anos, que formaram equipes de quartetos para competir.

O torneio aconteceu no posto dois da praia, onde funciona um dos polos do projeto. Segundo o coordenador do Craques do Futuro, Rodrigo Luis Brandão, as equipes representaram os polos do Trapiche, Maringá, Mirante da Lagoa e o posto dois, totalizando 16 equipes. Cada polo trouxe quatro equipes, cada uma composta por cinco jovens.

O torneio seguiu o formato de eliminatória dupla, permitindo que todas as equipes competissem pelo título. "O objetivo principal foi incentivar a prática esportiva entre os jovens da cidade, promovendo valores como trabalho em equipe, amizade e superação", comentou o secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira.

Entre os participantes estavam Cristian Louro, de 17 anos; Christofer Louro, de 13 anos; Breno, de 18 anos; e Juliana de Melo, de 22 anos, que competiram pelo polo Mirante da Lagoa. "Gosto da adrenalina da competição", disse Christofer. "Adoro pular e cortar", afirmou Cristian. "O trabalho em equipe é muito importante", destacou Juliana. "A união do time é fundamental", completou Breno.

No final do evento, as equipes vencedoras foram premiadas, e todos os participantes puderam desfrutar de um dia de diversão na praia. “A Secretaria de Esportes de Macaé reafirma seu compromisso em promover o esporte e a inclusão social através de projetos como o Craques do Futuro”, ressaltou o secretário Rodrigo Caldeira.

O torneio proporcionou um ambiente de competição saudável, reforçando a importância do esporte na formação dos jovens e promovendo a integração entre os diferentes polos do projeto.