No bar foram localizadas seis máquinas de caça-níquel - Foto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 12:29

Macaé - Na tarde desta terça-feira (20), a equipe do serviço reservado do 32º Batalhão de Polícia Militar, pertencente à 1ª Companhia, realizou uma operação em um bar na Estrada Hélio Rosa dos Santos, em Imboassica, Macaé, após receber uma denúncia sobre a prática de jogos de azar no local.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o estabelecimento aberto, mas vazio. Dentro do bar, foram localizadas seis máquinas de caça-níquel, sem a presença de qualquer responsável pelo estabelecimento.

Diante da situação, a guarnição solicitou o apoio do Serviço de Operações Policiais (SOP) para encaminhar o caso à 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram acionados os peritos para a realização das medidas de praxe e apreensão dos equipamentos.