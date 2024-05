Operação Policial no Lagomar resulta em apreensão de mais de 2.700 drogas - Foto: Divulgação

Operação Policial no Lagomar resulta em apreensão de mais de 2.700 drogasFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2024 10:30

Macaé - Uma operação do 32º Batalhão de Polícia Militar, realizada na segunda-feira (20), resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na Rua W28, número 50, no bairro Lagomar, em Macaé. A ação foi coordenada pelo 3º Sargento André e contou com o apoio da equipe Aprev Lagomar.

Por determinação do comando do 6º CPA, a guarnição se deslocou até o local para investigar uma denúncia de tráfico de drogas. Após uma busca minuciosa em um terreno, os policiais encontraram um saco de ração contendo 2.228 pinos de cocaína e 500 pedras de crack.

Todo o material apreendido foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde ficou registrado e guardado. A operação destaca a eficácia das ações policiais na região e o compromisso contínuo com a segurança pública.

Essa significativa apreensão reforça a importância das denúncias da comunidade e da atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a tranquilidade e a segurança dos moradores de Macaé.