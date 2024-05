Evento acontecerá dia 23 de maio, às 13h, no Paço Municipal - Foto: Rui Porto FIlho

Macaé - Nesta quinta-feira (23), às 13h, o auditório do Paço Municipal será palco da palestra "Crimes Sexuais Virtuais", organizada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). O evento, com as últimas vagas para inscrição ainda disponíveis, tem como objetivo enfrentar os crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Interessados podem se inscrever online através de um link.

A iniciativa é parte das atividades do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A data busca mobilizar a sociedade e convocá-la para engajar-se na luta contra a violação dos direitos sexuais dos mais jovens.

Direcionada a profissionais das áreas de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, a palestra contará com a participação de Clayton Bezerra, delegado da Polícia Federal, e América Ungaretti Diniz Reis, membro do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A coordenadora do Creas, Vicência Pelicione, ressalta que os crimes sexuais virtuais têm se tornado um meio comum para agressores explorarem suas vítimas.

Segundo dados da ONG Safernet, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet atingiram um recorde histórico em 2023, com 71.867 queixas – um aumento de 28% em relação ao recorde anterior de 2008 e 77,1% em comparação a 2022.

O evento pretende não só informar, mas também fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes. As autoridades reforçam a importância do Disque Direitos Humanos – Disque 100, um canal de denúncia disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, para reportar casos de abuso e exploração.

A palestra "Crimes Sexuais Virtuais" é um passo essencial na conscientização e combate a esses crimes, promovendo um ambiente mais seguro para os jovens na internet.