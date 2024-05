Vereador Rafael Amorim solicitou a substituição das estruturas que provocam tropeços na Avenida Rui Barbos - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 22/05/2024 11:45

Macaé - A Câmara de Macaé aprovou, na terça-feira (21), indicação de Rafael Amorim (Cidadania) pedindo que o governo municipal retire as bolas de concreto colocadas após a recente reforma no Calçadão da Avenida Rui Barbosa. As estruturas enfileiradas delimitam um espaço acessível a veículos de carga e descarga, ou em emergências, mas provocam acidentes com pedestres que nelas tropeçam.

Rafael sugere que sejam substituídas por sinalização mais segura. “E quanto ao acesso de automóveis, gostaria de solicitar que viaturas policiais não utilizem o Calçadão se não for em urgências”, acrescentou. Edson Chiquini (Cidadania) colaborou com o debate: “Já tínhamos proposto que elas fossem pintadas de amarelo, como sempre é feito com equipamentos de sinalização”.

Chiquini propôs que a solicitação seja feita ao Estado, que é o responsável pela reforma. Amorim respondeu que, mesmo sendo uma iniciativa estadual, cabe ao município exigir a remoção. José Prestes (Podemos) disse que as bolas são de mau gosto estético. “Nunca contrataria quem apresentou esse projeto. Já vi uma senhora tropeçar ali e machucar o joelho”.

Iza Vicente (Rede) comparou os itens com as esferas de ferro em que presos, no passado, eram acorrentados. “Aquilo lembra um presídio. Precisamos de menos concreto, e mais grama e árvores”. Rafael ainda convidou os demais parlamentares a assinar a proposição para dar mais força à iniciativa.