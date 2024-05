O encontro aconteceu na Escola Generino Teotônio de Luna - Foto: Divulgação

O encontro aconteceu na Escola Generino Teotônio de LunaFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2024 12:47

Macaé - As obras de infraestrutura no bairro Virgem Santa em Macaé começaram oficialmente nesta quarta-feira (22). A solenidade de início, realizada na noite de terça-feira (21) na Escola Generino Teotônio de Luna, contou com a presença de várias autoridades municipais, vereadores e moradores locais.

Com um investimento total de aproximadamente R$ 77 milhões, o projeto visa beneficiar cerca de 40 ruas do bairro. As melhorias incluem asfaltamento, instalação de meio-fio, redes de drenagem, ramais e galerias. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 18 meses, trazendo significativas melhorias para a comunidade. As primeiras ruas a receberem as obras são a Rua Projetada do Cemaia e a Rua Amaro do Espírito Santo.

Marta de Luna dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Virgem Santa, destacou a importância da obra para a comunidade. "Estou feliz porque essa obra é para o bairro, para o povo daqui. Pedimos isso há muitos anos e, agora, vai acontecer. Eu tenho 74 anos e vim pra cá aos sete anos de idade. Conheço bem essa região," afirmou Marta, filha de Generino Teotônio de Luna, que dá nome à escola municipal localizada no bairro.

""Estou muito feliz de estar aqui e entregar a ordem de serviço dessa grande obra, que, com certeza, vai melhorar e mudar a vida das pessoas. Esse momento era esperado há muito tempo pelos moradores da Virgem Santa. Foi um grande trabalho feito pela Secretaria de Infraestrutura e pela Secretaria Adjunta de Obras", disse o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.

A comunidade espera que essas obras tragam desenvolvimento e mais qualidade de vida para os moradores, que há anos aguardam por melhorias estruturais em sua região.