Expo Mulher "Mulheres-solo Sobre-vivências", tá rolando na Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/05/2024 13:53 | Atualizado 23/05/2024 13:53

Macaé - A União Macaense de Combate ao Câncer de Mama (Unamama) inaugurou na noite de quarta-feira (22), a Expo Mulher “Mulheres-solo Sobre-vivências”, na Cidade Universitária. Esta exposição, que destaca a vida de mães solo por meio de um projeto fotográfico, ficará em exibição por duas semanas antes de se tornar itinerante, passando por espaços públicos e instituições de ensino.



As protagonistas do evento foram dez mães solo: Kissila da Conceição Brasiliano, Nilma Ribeiro, Rosangela Rocha José, Sofia Barbosa Azevedo, Zélia, Soraia Cristina Silva, Isabele Carvalho, Eliane Helena Xavier, Cristiane Miranda e Glícia.



A cerimônia de abertura contou com a participação da idealizadora do projeto e presidente da Unamama, Marilena Garcia, que enalteceu a união dos voluntários na construção de políticas públicas que visam melhorar a vida das mulheres-solo em Macaé. O fotógrafo Romulo Campos também destacou a importância da iniciativa, assim como os secretários municipais de Educação, Robério Fernandes e Michele Macedo.

Expo Mulher "Mulheres-solo Sobre-vivências" está aberta na Cidade Universitária Foto: Rui Porto Filho

Entre as homenageadas estava Isabelle Carvalho, musicista e residente no Sana, que compartilhou seu orgulho de ser mãe solo e de sua trajetória de superação. "Estou muito feliz com esta exposição e com essas fotos que narram minha história. Ser mãe solo e mulher nos dias de hoje é uma luta, mas acreditamos que as coisas vão melhorar", afirmou.Eliane Ribeiro, moradora da Ajuda, também expressou sua emoção e esperança de que sua história inspire outras mulheres enfrentando desafios semelhantes. "Saí de relacionamentos abusivos e consegui criar meus filhos sozinha. Hoje, digo com orgulho que a herança que deixo é a certeza de ter vivido no caminho do bem", declarou.O evento contou com a presença de secretários municipais, superintendentes, coordenadores, professores, alunos e representantes da UFRJ, além da equipe da Unamama e dos voluntários do projeto.O grupo de trabalho da Expo Mulher inclui os fotógrafos Ana Chaffin, Cláudia Barreto e Romulo Campos, a assistente social Darana Azevedo, a gestora de projetos Sônia Terezinha, a historiadora Gisele Muniz, o consultor Lívio Campos, o editor de vídeos Márcio Borges e a designer Etelma Almeida.A iniciativa busca sensibilizar gestores públicos, empresários e a sociedade civil organizada para contribuírem com recursos e ações que melhorem a situação dessas mulheres, que foram selecionadas por meio de reuniões com diretoras das escolas municipais.