Treinamento ?Aprendendo a usar a lousa digital?, será realizado no Auditório da Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 24/05/2024 10:04

Macaé - A Secretaria de Educação de Macaé, por meio do Centro de Formação Professora Carolina Garcia, ofereceu uma série de cursos gratuitos abrangendo diversos temas para diferentes públicos. As inscrições puderam ser realizadas no site oficial da instituição. Foram disponibilizadas vagas para nove cursos, incluindo ‘Imersão na Pesquisa Científica’, ‘Aprendendo a Usar a Lousa Digital’, ‘Cannabis Medicinal’, ‘Critérios Avaliativos para Produção Textual no 9º Ano’, ‘Linguagem na Perspectiva Discursiva’, ‘Mediação de Conflitos em Ambientes Escolares’, ‘Mentes em Ação: Saúde Mental e Cinema’, ‘Os Indícios Mediadores da Prática Pedagógica nos (Des)encontros em uma Escola de Favela’ e ‘Relendo Macaé’.



O curso ‘Aprendendo a Usar a Lousa Digital’, voltado para profissionais da educação, foi realizado no Auditório Cláudio Ulpiano, bloco A da Cidade Universitária de Macaé. A turma 1 teve aula na terça-feira (28), das 9h30 às 10h30, e a turma 2, das 14h30 às 15h30. A roda de conversa ‘Linguagem na Perspectiva Discursiva’, com a Mestra em Educação Cecília Maria Aldigueri, ocorreu na quarta-feira (29), das 9h às 12h, no Auditório Marielle Franco, bloco D da Cidade Universitária de Macaé.



O curso presencial e online ‘Mediação de Conflitos em Ambientes Escolares’, com 40 horas presenciais e 30 horas online, foi direcionado para diretores, orientadores pedagógicos, educacionais, supervisores e professores de unidades escolares. O primeiro encontro presencial ocorreu no dia 4 de junho (terça-feira), das 8h às 12h, no Auditório Cláudio Ulpiano, bloco A da Cidade Universitária, com conclusão prevista para 12 de novembro.



A formação ‘Critérios Avaliativos para Produção Textual no 9º Ano’ destinou-se a professores de Língua Portuguesa, com carga horária total de 4 horas. As aulas da turma 1 foram realizadas no dia 5 de junho (quarta-feira), das 15h às 17h, além de duas horas de atividades assíncronas.



O curso ‘Imersão na Pesquisa Científica’, em sua terceira edição, ocorreu no Nupem/UFRJ, no bairro de São José do Barreto. Com carga horária de 30 horas por semestre, as aulas foram ministradas semanalmente, com dias e horários variando conforme cada professor orientador.



‘Mentes em Ação: Saúde Mental e Cinema’, mediado pelo Doutor em Psicologia Joelson Rodrigues e pela Doutora em Saúde Coletiva Karla Santa Cruz, foi direcionado a auxiliares de serviços escolares, professores e diretores. Este curso remoto, com duração de 20 horas, teve aulas às segundas-feiras, das 19h às 21h30, culminando em 1º de julho com o filme "Princesa Mononoke".



O curso ‘Relendo Macaé’, iniciado em 17 de abril e encerrado em 18 de setembro, foi ministrado pelo Mestre e Doutorando em Educação Marcelo Abreu. Esta formação online, com atividades complementares e carga horária de 30 horas, contou com aulas às quartas-feiras, das 9h às 11h, além de atividades assíncronas mensais.



A partir de agosto, o Doutor em Educação Douglas Rodrigues ministrou o curso online ‘Os Indícios Mediadores da Prática Pedagógica nos (Des)encontros em uma Escola de Favela’. Com carga horária de 40 horas, as aulas ocorreram às terças-feiras, das 18h30 às 21h, de 6 de agosto a 5 de novembro.

O curso ‘Cannabis Medicinal’, também com 40 horas, foi iniciado em 6 de agosto, ministrado pelo Doutor em Botânica Gilberto Dolejal Zanetti, dirigido a profissionais e estudantes interessados no uso medicinal da Cannabis. As aulas ocorreram na Cidade Universitária, com a turma 1 tendo aulas às terças-feiras, das 13h às 17h30, até 24 de setembro.