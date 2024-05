Os kits poderão ser retirados no domingo (26), a partir das 6h30, no local de início do evento - Foto: Ilustração

Os kits poderão ser retirados no domingo (26), a partir das 6h30, no local de início do eventoFoto: Ilustração

Publicado 24/05/2024 09:56

Macaé - Os participantes inscritos para o Pedal Solidário poderão retirar seus kits neste domingo (26), a partir das 6h30, na orla da Praia de Imbetiba, onde se dará início ao evento. A retirada dos kits será feita mediante a entrega de dois quilos de alimento não perecível.

O passeio ciclístico, parte da programação do Maio Amarelo, terá concentração às 7h e saída prevista para as 8h, seguindo até os quiosques da Lagoa de Imboassica. Este evento visa não só promover a conscientização sobre a segurança no trânsito, mas também arrecadar alimentos não perecíveis e água mineral para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os organizadores incentivam os participantes a doarem além do mínimo necessário para a retirada do kit, com equipes preparadas para receber mantimentos adicionais. O Pedal Solidário busca unir os ciclistas do município em uma causa nobre, reforçando a importância da solidariedade e da prevenção de acidentes no trânsito.