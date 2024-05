Todo o material encontrado foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 09:50

Macaé - Na tarde de quinta-feira (23), a guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar realizou uma importante operação na Comunidade do Bela, em Macaé. A ação foi motivada por uma informação privilegiada indicando que drogas estavam sendo escondidas em uma casa abandonada.

Os policiais se deslocaram rapidamente ao local indicado e, após uma busca minuciosa, conseguiram encontrar uma quantidade significativa de material entorpecente.

Todo o material encontrado foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia para os procedimentos de apreensão e investigação. A operação destacou a importância das denúncias da comunidade e a eficácia da resposta rápida da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas.