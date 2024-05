Campanha do Maio Amarelo vai ao cinema - Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 13:26 | Atualizado 24/05/2024 13:26

Macaé - Na quinta-feira (23), a Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé organizou uma apresentação para 612 jovens aprendizes do programa Viva Lagos. O evento aconteceu nas salas de cinema do Cine Show no Plaza Shopping Macaé e teve como objetivo principal promover a campanha Maio Amarelo, reforçando a importância da prevenção de acidentes de trânsito.

Durante o evento, a equipe da Coordenadoria de Educação para o Trânsito apresentou vídeos educativos e simulados de acidentes, destacando os perigos de comportamentos imprudentes no trânsito. Jayme Muniz, secretário de Mobilidade Urbana, abriu o evento enfatizando a relevância da educação no trânsito. "Educação no trânsito não é apenas sobre regras de circulação, mas também sobre formar cidadãos responsáveis e comprometidos com a segurança de todos", afirmou.

Regina Gaio, coordenadora pedagógica do projeto, comentou sobre o impacto da ação. "Este evento não apenas conscientizou os jovens sobre práticas seguras no trânsito, mas também incentivou a responsabilidade e o compromisso com a segurança de nossa comunidade", disse.

Leandro Aracati, diretor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, e Helaine Goudart, instrutora da coordenadoria, conduziram palestras simultâneas nas salas de cinema. Aracati agradeceu a parceria com Viva Lagos, Cine Show e Plaza Shopping, que possibilitou o evento. "É inspirador ver o interesse desses jovens em aprender e discutir a segurança no trânsito. Eles são a próxima geração e é crucial que estejam bem orientados", destacou.

Beatriz Blaudt, uma das jovens aprendizes presentes, expressou seu entusiasmo com a palestra. "A apresentação foi esclarecedora e tocante. Nunca participei de algo tão impactante. As histórias sobre os perigos no trânsito realmente me fizeram refletir", comentou.

A campanha Maio Amarelo em Macaé foi um sucesso, educando e inspirando os jovens aprendizes a se tornarem motoristas e pedestres mais conscientes e responsáveis.