O acusado foi levado à 123ª DP, onde permanece detido aguardando transferência para o sistema prisional - Foto: Ilustração

O acusado foi levado à 123ª DP, onde permanece detido aguardando transferência para o sistema prisionalFoto: Ilustração

Publicado 25/05/2024 10:20

Macaé - Nesta sexta-feira (24), a Polícia Civil da 123ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaé, prendeu em flagrante o indivíduo E.L.F., de 34 anos, conhecido por ter 10 anotações criminais por furto.

E.L.F. foi surpreendido com objetos furtados de um estabelecimento comercial no bairro Sol e Mar. O criminoso havia realizado um furto no mesmo local dias antes, demonstrando reincidência no delito.

O acusado foi levado à 123ª DP, onde permanece detido aguardando transferência para o sistema prisional. As autoridades destacam a importância da colaboração da comunidade para garantir a segurança em Macaé.

A Polícia Civil de Macaé reforça seu compromisso com a segurança pública e pede que a população continue colaborando com informações que possam ajudar a combater a criminalidade na cidade.

Para denunciar crimes ou fornecer informações relevantes, a população pode entrar em contato com a Polícia Civil de Macaé, ajudando a construir uma cidade mais segura para todos.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos os moradores para tornar Macaé uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone: (22) 2762-0600 ou WhatsApp: (22) 99103-4275.