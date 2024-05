"Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada" acontece nos Colégios estaduais de Macaé - Foto: Divulgação

"Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada" acontece nos Colégios estaduais de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 15:46 | Atualizado 24/05/2024 15:47

Macaé - Entre os dias 20 e 28 de maio, o projeto "Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada", realizado pela Inspira Projetos Artísticos e SECECRJ, movimentou dez unidades de ensino estaduais em Macaé com apresentações teatrais e leituras dramatizadas. A iniciativa visa trazer à vida e obra de renomados dramaturgos brasileiros, incluindo autores locais, através da leitura e do teatro.



O projeto destacou obras macaenses como “Faz de Conta que Sou Seu” de Ademir Martins, “Delicioso Horror” de Ricardo Meirelles, e “O Conto” de Mônica Mello. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo no Edital Arte Educação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC/RJ, "Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada" envolveu mais de 30 artistas culturais, incluindo atores, curadores, apresentadores, e equipe de produção. Isso não só fomentou a economia local, mas também proporcionou emprego para diversos profissionais..

"Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada" acontece nos Colégios estaduais de Macaé Foto: Divulgação

A coordenadora do projeto, Janaina Mendes, ressaltou a importância da iniciativa ao unir profissionais de educação e do mercado cultural. "Levando o teatro aos colégios, despertamos nos jovens o interesse por essa arte. Estamos alcançando cerca de 800 alunos da rede pública estadual", explicou Mendes.As apresentações começaram no dia 20 de maio no Colégio Estadual Luiz Reid, passando pelo Ciep Aroeira no dia 21, pelos Colégios Estaduais Rachel Reid Pereira e Visconde de Araújo no dia 22, e pelo Colégio Estadual Primeiro de Maio no dia 23. Na próxima semana, o projeto visitará o Colégio Estadual Matias Neto e o Télio Barreto na segunda-feira, dia 27, e os Colégios Jornalista Álvaro Bastos e Irene Meirelles na terça-feira, dia 28.As obras apresentadas incluem “O Conto” de Mônica Mello, “A Menina e o Vento” de Maria Clara Machado, “Lampião” de Raquel de Queiróz, “De Braços Abertos” de Maria Adelaide Amaral, “O Beijo no Asfalto” de Nelson Rodrigues, “Vem Buscar-me Ainda Sou Teu” de Carlos Alberto Soffredini, “Dois Perdidos Numa Noite Suja” de Plínio Marcos, “O Santo e a Porca” de Ariano Suassuna, “Calabar” de Chico Buarque, “Faz de Conta que Sou Seu” de Ademir Martins, “Delicioso Horror” de Ricardo Meirelles, e “Vaga Carne” de Grace Passô.Com essa ação, o projeto "Em Cena nas Escolas - Leitura Dramatizada" não apenas promoveu a cultura teatral entre os jovens, mas também contribuiu para a formação de uma nova geração apreciadora das artes.