Os interessados devem ficar atentos aos próximos comunicados - Foto: Douglas Smmithy

Os interessados devem ficar atentos aos próximos comunicadosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/05/2024 10:31

Macaé - A Prefeitura de Macaé deu um importante passo para fortalecer seu quadro de servidores ao assinar um contrato com a renomada Fundação Getúlio Vargas (FGV). O objetivo é organizar um aguardado concurso público, previsto para o segundo semestre deste ano, que oferecerá 647 vagas imediatas em diversas áreas.

O Secretário Adjunto de Recursos Humanos e Presidente da Comissão do Concurso, Aristófanis Quirino, liderou as negociações. Ele destacou que a iniciativa visa preencher o déficit de pessoal em várias secretarias municipais. Segundo Aristófanis, o número de vagas e cargos pode aumentar após um estudo de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária.

A Secretaria de Educação, por exemplo, abrirá vagas para cargos como Auxiliar de Serviços Escolares (ASE) com carga horária de 40 horas semanais, Professor A (Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I) com carga horária de 22h30 semanais, e Professor C (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II) com carga horária de 16 horas.

Além disso, haverá vagas para o Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev), que não realiza concurso público desde 2004. A última seleção da Prefeitura ocorreu em 2012. Novos cargos também serão criados para atender às demandas atuais, incluindo Analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental, Analista Previdenciário, Auditor Fiscal Tributário, Auditor Municipal de Controle Interno e Professor para Atendimento de Educação Especializada (AEE).

As provas, que serão eliminatórias e classificatórias, cobrirão matérias específicas de cada cargo, garantindo uma seleção alinhada com as exigências de cada função. Aristófanis Quirino enfatizou que essa medida é um compromisso com a transparência na gestão pública e uma oportunidade para que profissionais qualificados contribuam para o desenvolvimento de Macaé.

Os interessados devem ficar atentos aos próximos comunicados sobre o edital e os procedimentos de inscrição, que serão divulgados em breve.