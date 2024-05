Material foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (DP) para registro da ocorrência - Foto: Divulgação

Material foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (DP) para registro da ocorrência Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 08:56

Macaé - Na manhã deste domingo (26), uma operação conduzida pela equipe do Serviço Reservado do 6º CPA - 32º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas no bairro Lagomar, em Macaé. A ação foi desencadeada após a obtenção de informações sobre atividades ilícitas realizadas por membros da facção Comando Vermelho (CV) na Rua Projetada Três.

Ao chegarem ao local, os policiais notaram um indivíduo suspeito no fundo de uma travessa. O homem, ao perceber a presença policial, tentou fugir, pulando muros e lajes das residências. No entanto, a equipe conseguiu cercá-lo e detê-lo. Durante a busca pessoal, foram encontrados 37 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 74 gramas, R$ 30,00 em espécie e um telefone celular.

O suspeito lesionou o pé ao pular de uma laje durante a tentativa de fuga. Ele foi conduzido à UPA do Lagomar e, posteriormente, ao Hospital Público de Macaé (HPM) para receber atendimento médico. Após ser medicado, foi liberado para custódia policial.

O suspeito foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (DP) para registro da ocorrência e, em seguida, transferido para a 128ª DP, Delegacia de Área, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.