Informação foi divulgada pela Marinha e está sendo monitorada pela Defesa Civil local - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/05/2024 14:15 | Atualizado 27/05/2024 14:19

Macaé - A aproximação de um ciclone extratropical em alto mar está causando ventos fortes na região sudeste do Brasil. Em Macaé, a previsão para esta terça-feira (28) indicava ventos de até 74 km/h na área oceânica. Na quarta-feira (29), esperavam-se rajadas intensas na área costeira a partir das 9h. A informação foi divulgada pela Marinha e está sendo monitorada pela Defesa Civil local.

A população de Macaé foi orientada a ficar atenta às condições climáticas e, em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou via WhatsApp no número (22) 99103-4275. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193.

Com a previsão de ventos fortes, é fundamental que moradores e visitantes tomem precauções para garantir a segurança pessoal e evitar acidentes. A Defesa Civil recomenda que se evite áreas de risco e que objetos soltos sejam guardados para prevenir danos materiais.

Esse alerta reforça a importância de se manter informado e preparado para situações de emergência, principalmente em períodos de condições climáticas adversas.