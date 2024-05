Iniciativa tem como objetivo reunir informações sobre os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais - Foto: Douglas Smmithy

Iniciativa tem como objetivo reunir informações sobre os trabalhadores dos estabelecimentos comerciaisFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/05/2024 09:56 | Atualizado 27/05/2024 10:02

Macaé - A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Macaé está dando os primeiros passos para o mapeamento étnico do comércio local. Sob o tema "A cor da cidade-perguntar não ofende", a iniciativa tem como objetivo reunir informações sobre os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais da região, começando pelo calçadão do Centro da cidade.



Para realizar a pesquisa e abordagem nos estabelecimentos comerciais, a equipe da secretaria passará por um treinamento específico agendado para esta terça-feira (28), às 14h, na sede do órgão. O censo, conforme destacou o Secretário de Igualdade Racial, Dorniê Matias, contará com a parceria da Associação Comercial de Macaé (Acim) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.



"O objetivo é compilar o mapa e encaminhá-lo para órgãos competentes, como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, para que novas ações em prol dos mais vulneráveis possam ser traçadas com base nos dados obtidos no censo", explicou Matias.



No último dia 24, o Secretário de Igualdade Racial, Dorniê Matias, e a coordenadora Geral de Ações Afirmativas, Yaisa Santos, marcaram presença no encerramento da Semana do Empreendedor, na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Na ocasião, Matias convidou o público feminino para participar do Encontro "Trançando Ideias", marcado para o dia 6 de junho, às 14h, na Rinha das Artes.



"O evento será um encontro de trancistas da cidade e região, com o propósito de repensar, valorizar e reconhecer essa tradição ancestral", destacou Matias.



Durante o evento, o secretário também parabenizou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pela realização da Semana do Microempreendedor, destacando sua importância para fortalecer o empreendedorismo local.



Alinhada à campanha Macaé Antirracista, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial continua atendendo pelo Disque Racismo, no número (22) 99244-7709, disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Além disso, informações e dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone da secretaria: (22) 99104-7284.

O Disque Racismo é um canal de acolhimento e orientação, essencial para identificar comportamentos racistas e discriminatórios e registrar denúncias de violações na esfera racial, permitindo o envio de imagens e áudios para complementar a denúncia.