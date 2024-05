Pautas relacionadas à rotina da rede municipal de Educação, como a aplicação dos recursos do FUNDEB, também foram debatidas - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 09:34 | Atualizado 28/05/2024 09:35

Macaé - Uma comissão do governo de Macaé, liderada pelo prefeito Welberth Rezende, se reuniu segunda-feira (27) com 15 representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE). O encontro teve como principal pauta os índices de reajuste salarial e a definição de benefícios garantidos aos servidores municipais.

O reajuste salarial discutido é de 3,69%, alinhado à inflação acumulada no ano e conforme a legislação municipal e federal. A medida cumpre as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e segue os limites estabelecidos para anos eleitorais. Além do reajuste, o governo assegurou correções salariais para agentes de combate a endemias, pagamento de férias e triênios.

Outra importante medida em discussão foi a instalação da Casa do Servidor, destinada a oferecer serviços de assistência aos profissionais do município. Também foi proposta a criação de uma linha de crédito para servidores junto ao Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev), com juros diferenciados em relação às instituições financeiras privadas.

No âmbito da educação, foram abordadas questões relacionadas ao uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e a revisão de benefícios para diversas categorias dentro da rede municipal de ensino, incluindo auxiliares de serviços gerais, escolares, porteiros e professores.

O diálogo entre o governo e o SEPE é visto como um passo importante para atender às demandas dos servidores e melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação em Macaé. Para mais informações sobre as decisões e futuras reuniões, os servidores podem acompanhar as atualizações nos canais oficiais do município.