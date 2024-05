32º BPM apreende mais de 11 kg de maconha em Macaé após troca de tiros com criminosos - Foto: Divulgação

Publicado 28/05/2024 09:20

Macaé - Uma operação do serviço reservado do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) apreendeu mais de 11 kg de maconha na noite desta segunda-feira (27), na comunidade das Malvinas, em Macaé. A ação teve início após a equipe receber informações sobre um grupo de traficantes armados preparando uma grande quantidade de droga em uma área próxima ao mangue.

Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recebidos a tiros, o que resultou em um confronto. Os traficantes fugiram para a área de mata, deixando para trás uma quantidade substancial de material entorpecente. Após o cessar fogo, os policiais recolheram seis sacas de maconha com pequenos tabletes, totalizando aproximadamente 9 kg, além de 1.400 trouxinhas da droga já embaladas, pesando cerca de 2,8 kg.

Além das drogas, foram apreendidos dois carregadores de fuzil 556 com 24 munições cada, dois rádios transmissores, uma munição deflagrada de calibre 762 e balanças de precisão. Todo o material foi apresentado na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). A operação representou um prejuízo estimado em R$ 64.000 para o tráfico de drogas.

A Polícia Militar destaca a importância da colaboração da população no combate ao crime. Informações sobre atividades ilícitas podem ser fornecidas anonimamente através do Disque Denúncia do 32º BPM.

Para emergências, ligue 190. Para denúncias anônimas, entre em contato pelo WhatsApp (22) 99716-1810. Sua participação é fundamental para a segurança de todos.