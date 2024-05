Polícia Militar solicita a colaboração da população para tornar Macaé uma cidade mais segura - Foto: Divulgação

Publicado 29/05/2024 11:11 | Atualizado 29/05/2024 11:11

Macaé - Uma operação conjunta entre o 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé foi realizada nesta terça-feira (28) nos bairros Novo Cavaleiros, Granja dos Cavaleiros, Glória, Vale Encantado e Centro. A ação começou às 18h e terminou às 19h, resultando em seis autuações e três remoções de veículos.

O objetivo principal da operação foi aumentar a presença policial e prevenir delitos, especialmente roubos de rua. Durante a ação, os agentes abordaram e fiscalizaram diversos veículos, com foco nas motocicletas, autuando aqueles que estavam em situação irregular. Além disso, os condutores receberam orientações sobre a importância de seguir as leis de trânsito e dirigir com segurança.

A Polícia Militar solicita a colaboração da população para tornar Macaé uma cidade mais segura. Informações sobre delitos e violência podem ser fornecidas anonimamente através dos seguintes canais:

- Emergência: 190

- Denúncias: WhatsApp (22) 99716-1810