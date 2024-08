Após a captura, o homem foi conduzido à sede da 123ª DP - Foto: Divulgação

Após a captura, o homem foi conduzido à sede da 123ª DPFoto: Divulgação

Publicado 09/08/2024 14:37

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (08), uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de J.A.F., de 55 anos, condenado por tráfico de drogas. A ação foi conduzida por agentes da 123ª Delegacia de Polícia (DP), sob a liderança do delegado Dr. Pedro Emílio de Souza Braga.



Por volta das 13h30min, os policiais localizaram o criminoso no bairro Imbetiba, em Macaé. O mandado de prisão contra J.A.F. havia sido expedido pela Vara Criminal de Arraial do Cabo.

Após a captura, o homem foi conduzido à sede da 123ª DP, onde o mandado foi oficialmente registrado e cumprido, encerrando a operação com sucesso.