Veículos clássicos, shows e atividades para toda a família: Macaé se prepara para o 7º Encontro Anual dos Quebradores HoodrideFoto: Ilustração / Arquivo

Publicado 08/08/2024 11:56 | Atualizado 08/08/2024 11:56

Macaé - Os fãs de carros antigos têm um compromisso imperdível nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, quando Macaé receberá o 7º Encontro Anual dos Quebradores Hoodride. O evento, que acontecerá no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, promete superar o sucesso da edição anterior, reunindo uma vasta gama de veículos clássicos e raridades, incluindo os famosos aircooled (com motor resfriado a ar), ratlook (com visual rústico e despojado) e outros automóveis com mais de 30 anos de história.

O evento, que já faz parte do calendário oficial de Macaé, não é apenas uma exposição de carros antigos. Além de admirar os veículos, os visitantes poderão desfrutar de uma programação repleta de atividades, como praça de alimentação, shows musicais, apresentações diversas e atrações para as crianças.

Em parceria com a Paróquia Santo Antônio, o encontro terá no dia 1º de setembro, às 18h, uma Ação entre Amigos com sorteio de prêmios que incluem desde um fusca até um iPhone 15 Pro Max. A novidade deste ano é a celebração de uma missa de abertura do evento, conduzida pelo Padre Gleison Lima, às 19h.

A programação musical promete animar o público com apresentações de bandas locais e regionais. Na sexta-feira, a Banda Tutti Frutti dá início aos shows; no sábado, é a vez das bandas Joker, Madame Scarlat, Blody Mary e um show surpresa; e no domingo, as bandas Rei Mídas, Cover Guns, Thiago Millores com seu tributo ao Queen, e Violence Division encerram o evento em grande estilo.

Com o apoio da Prefeitura de Macaé e patrocínios de empresas como Mabros Cervejaria, Guaraná Macahé, e várias outras, o evento tem tudo para ser um sucesso. “No ano passado, o encontro superou nossas expectativas, e estamos trabalhando duro para que este ano seja ainda melhor. Somos movidos pela paixão por carros antigos, e esse amor se estende às nossas famílias. Este evento é uma oportunidade única de reunir entusiastas de todo o Brasil em um ambiente familiar e acolhedor”, comenta Alexandre Pinto, presidente do clube Quebradores Hoodride.