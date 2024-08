Reunião do Conselho Arbitral da FERJ define detalhes da Série B1 para a temporada 2024 - Foto: Ilustração

Reunião do Conselho Arbitral da FERJ define detalhes da Série B1 para a temporada 2024Foto: Ilustração

Publicado 07/08/2024 13:14

Macaé – Em uma reunião realizada na segunda-feira (5), o Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) aprovou o regulamento e a tabela da Série B1 para a temporada 2024. A competição está marcada para começar no dia 21 de setembro.

Este ano, a Série B1 contará com nove equipes, após a desistência do Macaé, que solicitou licença à FERJ para passar por uma reestruturação. Em comunicado oficial, o Macaé anunciou a intenção de retornar às competições em 2025, ajustado à nova realidade do futebol.

Sobre a situação do pedido de licença do Macaé e possíveis sanções, como o rebaixamento para a Série B2, nada foi divulgado até o momento.

Série B1 (Taça Corcovado) - Entre os clubes confirmados na Série B1, destacam-se o Serrano, rebaixado da Série A2, além do Paduano e Friburguense. A competição seguirá o formato padrão da FERJ, onde todos os times se enfrentarão em um único turno. As quatro melhores equipes avançarão para as semifinais, disputadas em partidas de ida e volta, com a final também em dois jogos.

Os finalistas garantirão acesso à Série A2 em 2025, enquanto o time que terminar em último lugar na fase de grupos será rebaixado para a Série B2, a quarta divisão estadual.

Primeira Rodada Série B1 do Carioca 2024

Sábado, 21 de setembro, às 14:45

Belford Roxo x São Gonçalo

Friburguense x Pérolas Negras

Artsul x Nova Cidade

São Cristóvão x Paduano

Folga: Serrano

