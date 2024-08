Pesquisadores internacionais se reúnem no Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo da UENF, em Macaé, para a 16ª Conferência Internacional sobre Métodos Integrais em Ciências e Engenharia - Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2024 08:28 | Atualizado 06/08/2024 08:29

Macaé - A cidade de Macaé está acolhendo a 16ª Conferência Internacional sobre Métodos Integrais em Ciências e Engenharia, um evento que reúne pesquisadores de diversos países e será realizado no Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo da UENF, localizado no Campus de Macaé. O encontro, que se estenderá até a sexta-feira (9), acontece pela segunda vez no Brasil e atrai entre 30 a 40 delegados de universidades e empresas das Américas, Europa e Ásia, marcando sua segunda edição fora do eixo Europa-América do Norte.

O comitê organizador local é composto pelos professores Adolfo Puime Pires, Álvaro M. M. Peres (UENF), Bardo E. J. Bodmann (UFRGS), Bruno J. Vicente (UENF) e Viatcheslav I. Priimenko (UENF).

De acordo com o professor Adolfo Puime Pires, presidente do Comitê Organizador Local, a conferência é um evento acadêmico multidisciplinar de grande impacto científico, voltado para a integração entre pesquisadores e a troca de experiências, além de fomentar possíveis parcerias. Embora o foco principal seja a área de petróleo, o evento também abordará pesquisas em Engenharia Química, Engenharia Nuclear, Física, Matemática Pura e Aplicada, e Inteligência Artificial, entre outros temas.

"Como o LENEP está liderando o evento este ano, programamos um dia inteiro de palestras focadas na área do petróleo. Serão discutidos temas que vão desde a caracterização de reservatórios através de imagens até modelos matemáticos para recuperação avançada de petróleo," explicou o professor Pires.

A conferência conta com a presença de cientistas de diversas partes do mundo, incluindo aproximadamente 10 estrangeiros e 30 a 40 brasileiros. Participam do evento pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, Itália e Índia, além de representantes de várias nacionalidades, como russos, romenos, franceses, italianos e espanhóis.