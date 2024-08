Policiais da 123ª DP de Macaé durante a operação que prendeu um dos sócios gerentes envolvidos no esquema de fraude com criptomoedas - Foto: Divulgação

Publicado 04/08/2024 22:12

Macaé - Na manhã deste domingo (4), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaé, prenderam S.V.S, de 41 anos, que tinha um mandado de prisão pendente pelo crime de estelionato.

Em 2022, a empresa SINAPSE firmou vários contratos de venda de ativos digitais, principalmente criptomoedas, na cidade de Macaé. Os negócios prometiam aos investidores um retorno mensal de 10% sobre o capital investido, com valores variando entre R$ 5.000 e R$ 2 milhões.

No entanto, durante a vigência dos contratos, os investidores não receberam os lucros prometidos. Os responsáveis pelo esquema tentaram enganar as vítimas com a falsa promessa de que outra empresa assumiria a responsabilidade pelos contratos, o que nunca ocorreu.

Com o início das investigações, descobriu-se que os representantes legais da SINAPSE fugiram da cidade com mais de R$ 9 milhões, resultantes das negociações fraudulentas. Após a conclusão das investigações e a emissão dos mandados de prisão, os policiais da 123ª DP localizaram e prenderam um dos sócios gerentes envolvidos no esquema.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para ajudar a tornar Macaé uma cidade mais segura. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP Macaé – Tel.: (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.