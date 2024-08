Na área de saneamento básico, um dos avanços significativos dos últimos anos está na ampliação da infraestrutura para coleta e tratamento de esgoto. - Foto: Divulgação

Publicado 02/08/2024 09:26 | Atualizado 02/08/2024 09:32

Macaé - Consolidada como a “Capital Nacional do Petróleo” e destaque na logística de apoio ao setor de petróleo e gás no país, Macaé-RJ, que completou recentemente 211 anos, tem passado por mudanças para atender a população crescente da cidade em outras áreas, como a infraestrutura urbana e o saneamento básico. Ações como a duplicação da ponte Ivan Mundim (ponte da Barra), as obras de macrodrenagem e para a ampliação da coleta e tratamento de esgoto são exemplos de mudanças que refletem diretamente, por exemplo, na qualidade de vida, saúde, meio ambiente e turismo.

Na área de saneamento básico, um dos avanços significativos dos últimos anos está na ampliação da infraestrutura para coleta e tratamento de esgoto. Operada pela concessionária BRK, por meio de um contrato de Parceria Público-Privada, a cidade conta hoje com 216 Km de redes exclusivas, que, junto aos demais equipamentos em operação nos três subsistemas da cidade (Mutum, Centro e Lagomar), como as 121 estações elevatórias (centrais de bombeamento), poços de visita (estruturas que permitem a realização de manutenções na rede com maior agilidade e precisão) e caixas de inspeção (estruturas para a ligação dos domicílios à rede exclusiva de esgoto).

- O saneamento abre portas para uma série de melhorias nos municípios que investem nessa área. E em Macaé não é diferente. Ao ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, a BRK mostra o compromisso em levar mais saúde, qualidade de vida para a população e desenvolvimento para a cidade - pontua o gerente de Engenharia, Sérgio Zau.

Hoje, comparando os volumes médios dos primeiros semestres nos últimos cinco anos, Macaé estabeleceu um recorde, ultrapassando dois milhões e trezentos mil metros cúbicos (m3) de esgoto tratado, o que equivale a, aproximadamente, 1.250 piscinas olímpicas de efluente livre de poluentes antes de ser devolvido ao meio ambiente. E essa capacidade segue em crescimento, com as obras no Subsistema Centro que acontecem na Imbetiba e Aroeira, além da estação de tratamento da concessionária, na Linha Verde, que está em processo de construção do novo módulo que vai dobrar a capacidade de tratamento de 100 para 200 l/s.

Na Imbetiba, considerada um dos cartões postais da cidade, o sistema, que conta com, aproximadamente, 11,5 Km de rede e quatro elevatórias que levam o esgoto doméstico do bairro para tratamento, está operacional e disponível para ligação por parte dos proprietários de imóveis. Como complemento, um trecho na Rua da Igualdade passa por melhorias operacionais, com a implantação de mais dois poços de visita para otimizar as manutenções e a limpeza no sistema.

Já na Aroeira, as obras também seguem e cerca de 2,5km de rede serão implantados nesta nova etapa, somando, ao final das intervenções, 13 Km de redes e uma elevatória. Neste ciclo, em parte da obra está sendo utilizada a tecnologia MDN (método não destrutivo – furo direcional), minimizando as alterações no trânsito e reduzindo impactos ambientais e escavações em grandes trechos, diminuindo transtornos e possibilitando mais segurança à população local.

– Como moradora, as expectativas em relação aos benefícios que as obras podem trazer para nosso bairro são de que o esgoto tratado represente mais saúde e qualidade de vida para todos. São obras grandes, mas que, no futuro, devem ter um impacto muito positivo para a gente – disse Thaís Sales, moradora da Rua Alcides Mourão.

Vale ressaltar que, em caso de dúvidas e solicitações com relação às obras de esgotamento sanitário, a BRK disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.