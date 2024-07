Carro cai no Valão da Linha Verde em Macaé, com motorista e criança retirados sem ferimentos graves - Foto: Reprodução Rede Social

Carro cai no Valão da Linha Verde em Macaé, com motorista e criança retirados sem ferimentos gravesFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 31/07/2024 13:48

Macaé - No início da tarde desta quarta-feira (31), um motorista perdeu o controle do carro, resultando em uma queda no Valão da Linha Verde, em Macaé. Segundo relatos de testemunhas, não houve feridos graves, apenas danos materiais.



Uma testemunha que passava pelo local no momento do acidente relatou ter visto uma criança sendo retirada do veículo, visivelmente assustada, mas sem ferimentos.

"Passei na hora do acidente e vi uma criança sendo retirada somente suja e assustada. A feição dela de desespero acabou com meu dia pois tenho filho pequeno. Macaé tá insuportável as doideiras do dia a dia do trânsito", comentou uma motorista que presenciou o incidente.