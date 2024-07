A cake designer Silvana Damasceno diz estar empolgada com o evento. - Foto: Rede Social

A cake designer Silvana Damasceno diz estar empolgada com o evento.Foto: Rede Social

Publicado 31/07/2024 13:17

Macaé - O setor de casamentos no Brasil está em expansão, com uma demanda crescente por celebrações luxuosas e personalizadas. Uma pesquisa realizada por sites especializados em eventos matrimoniais, em parceria com a Assessoria VIP, revelou que o mercado movimentou cerca de 26 bilhões de reais em 2023 e deve ultrapassar os 28 bilhões em 2024. Cada casal, em média, contrata 15 fornecedores para serviços como buffet, decoração, e iluminação, marcando um retorno robusto do setor após anos de demanda reprimida pela pandemia.

Tatiana Oliveira, produtora de eventos, destacou o impacto do período de lockdown no setor e o subsequente renascimento do mercado. "As pessoas pararam de realizar eventos, mas agora estão entusiasmadas para celebrar novamente, realizando seus sonhos de casamento", disse Tatiana, que organiza eventos ao lado de Silvana Damasceno.

Gustavo Vitorino, diretor-geral da Sou Produções, observou que o mercado de eventos está se adaptando a novos formatos, com uma mistura de grandes e pequenos eventos. "Estamos vivendo um momento de crescimento, com empresas mais fortes após a crise pandêmica. A demanda por eventos está aumentando, e estamos ampliando nossas equipes para atender a essa nova realidade", comentou Gustavo.

Em Macaé, o "Noiva Mais Macaé" é uma iniciativa que reúne fornecedores especializados em festas e eventos, oferecendo uma gama completa de serviços. A 10ª edição do evento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (02) no Royal Macaé Palace Hotel, contará com mais de 80 expositores. Os visitantes poderão conferir desde decoração e cerimonial até convites personalizados e moda para noivas e debutantes. O evento, com entrada gratuita, se estenderá até domingo (04), e as inscrições podem ser feitas no site http://www.noivamais.com.br ou no local.

O "Noiva Mais Macaé" é patrocinado por Calebito Sorveteria e realizado por Silvana Damasceno Cake Designer e Tatiana Oliveira Designer Artesanal, com produção de Juvêncio Produções e direção artística de Paulo Rodrigues. O evento conta com o apoio da Itrês Produção e Digital, Royal Macaé Palace Hotel, MUV Sonorização e Luz, Qualificada Comunicação Visual e Sou Produtora de Filmes. Mais informações estão disponíveis no Instagram @noivamais_macae.