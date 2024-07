Material foi apreendido e encaminhado para a 123ª Delegacia - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/07/2024 14:59 | Atualizado 27/07/2024 14:59

Macaé - Durante um patrulhamento de rotina na Rua Jandira Perlingeiro, em Macaé, a polícia avistou indivíduos em comportamento suspeito. Apesar da tentativa de cerco tático, os suspeitos conseguiram fugir.

No entanto, durante a varredura no local, os agentes encontraram 59 pedras de crack, totalizando 118 gramas. O material foi apreendido e encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde ficou registrado o incidente.



As autoridades suspeitam que os indivíduos possam ter ligação com a facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos).







Material apreendido pela polícia em operação na Rua Jandira Perlingeiro, em Macaé, onde foram encontradas 59 pedras de crack