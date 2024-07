A Feira da Economia do Mar reúne líderes e empresários em Macaé para discutir o futuro dos setores marítimo e naval - Foto: Maurício Porão

A Feira da Economia do Mar reúne líderes e empresários em Macaé para discutir o futuro dos setores marítimo e navalFoto: Maurício Porão

Publicado 26/07/2024 18:33

Macaé - Macaé está em destaque nesta semana com a realização da segunda edição da Feira da Economia do Mar, um evento que explora as oportunidades de negócios nos setores marítimo e naval. Organizada pelo governo do Estado em parceria com instituições empresariais locais, a feira ocorre no Parque de Exposições Latiff Mussi até domingo (28). O evento faz parte das comemorações pelos 211 anos de emancipação política e administrativa da cidade.



Durante a abertura, o Secretário Estadual Interino de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, destacou a importância de Macaé como um polo estratégico que impulsiona a economia do mar no Brasil. "Macaé continua a ser uma referência como centro de um mercado que coloca o Estado do Rio de Janeiro em evidência global. A força da economia do mar não apenas gera empregos e oportunidades em diversos setores, mas também apresenta desafios que serão abordados nas discussões durante este evento", afirmou Peixoto.



A cerimônia de abertura também contou com a presença de Sérgio Marcoline, superintendente da Secretaria de Economia do Mar, além dos presidentes da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto; da Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé (CDL), Luís Henrique Fragoso; do Sindicato do Comércio Varejista de Macaé (SincoMacaé), Max Lamoglia; e do Coordenador Regional do Sebrae, Guilherme Reche.



A Feira da Economia do Mar reúne líderes e empresários em Macaé para discutir o futuro dos setores marítimo e naval Foto: Maurício Porão