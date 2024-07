Visitantes apreciam a diversidade de raças bovinas e equinas na Expo Macaé 2024, promovendo a cultura agropecuária na região - Foto: Douglas Smmithy

Visitantes apreciam a diversidade de raças bovinas e equinas na Expo Macaé 2024, promovendo a cultura agropecuária na regiãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/07/2024 18:17

Macaé - A 40ª edição da Expo Macaé 2024, promovida pela Secretaria Municipal de Agroeconomia, está em pleno andamento, oferecendo uma programação diversificada para os visitantes. Desde esta quinta-feira (25), o público tem a oportunidade de conferir a exposição de animais das raças Campolina, Mangalarga Marchador, Nelore e Tabapuã. No espaço, que permanece aberto durante o dia e à noite, estão expostos 120 equinos e 150 bovinos.



A "Feirinha da Roça", localizada no Pavilhão da Agricultura Familiar, apresenta cerca de 20 produtores rurais do município, oferecendo uma variedade de frutas, verduras, raízes, doces e artesanatos. Além disso, a fazendinha, instalada na entrada do Parque de Exposições Latiff Mussi da Rocha, exibe pequenos bovinos, equinos e caprinos das 10h às 22h.

O Concurso Leiteiro, uma das atrações mais esperadas, teve início na quinta-feira com a primeira ordenha às 20h. A competição segue de sexta-feira (26) a domingo (28), das 8h às 20h, culminando na entrega dos prêmios na segunda-feira (29), às 10h, dia em que Macaé celebra 211 anos. O concurso é dividido em modalidades, incluindo produtores locais e uma categoria Livre, aberta a participantes de outras regiões.



O rodeio, uma atração tradicional da Expo, começa na sexta-feira (26) às 20h e, na segunda-feira (29), inicia-se às 19h. O evento, que cumpre rigorosamente as normas de proteção animal, promete diversão com montarias em cavalos e touros, além da prova Três Tambores e um show piromusical.

No sábado (27), às 15h, acontece o leilão de 700 bezerros de gado de corte Nelore, com 90% dos animais provenientes de Macaé. O leilão visa fortalecer a cadeia produtiva da pecuária e da agricultura na região, atraindo criadores de Macaé, Campos dos Goytacazes e Quissamã.



O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e instituições como a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater), Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) e diversas associações do agronegócio.



No sábado (27), às 15h, acontece o leilão de 700 bezerros de gado de corte Nelore, com 90% dos animais provenientes de Macaé. O leilão visa fortalecer a cadeia produtiva da pecuária e da agricultura na região, atraindo criadores de Macaé, Campos dos Goytacazes e Quissamã.

O evento é realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e instituições como a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater), Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) e diversas associações do agronegócio.