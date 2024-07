Cantora macaense Kynnie faz show neste sábado (27) no Rio de Janeiro, apresentando seu primeiro álbum e hits do pop e R&B - Foto: Divulgação

Cantora macaense Kynnie faz show neste sábado (27) no Rio de Janeiro, apresentando seu primeiro álbum e hits do pop e R&B Foto: Divulgação

Publicado 24/07/2024 11:00

Macaé - Com passagem por grandes festivais como Rock In Rio e The Town, a cantora Kynnie, natural de Macaé e uma das promessas femininas da black music atual, prepara-se para encantar o público carioca. O show acontece neste sábado (27), às 20h, no Teatro Cesgranrio, com ingressos a partir de R$15. Representando o selo Inbraza, da Som Livre, Kynnie apresentará seu repertório do álbum "93", além de músicas de seus dois primeiros EPs e hits do pop e R&B, tanto nacionais quanto internacionais.

Para Kynnie, a oportunidade de se apresentar no Rio de Janeiro é um marco em sua carreira. "Sair de Macaé, onde sou conhecida, e performar na capital é um grande passo. Meu trabalho não se limita à minha cidade; já percorri muitos caminhos e lutei para chegar aqui. Apresentar meu trabalho autoral no Rio é um desafio e uma conquista. A música não tem fronteiras, e acredito que meu trabalho pode alcançar todos os lugares possíveis", destaca a artista, que ganhou notoriedade nacional ao participar do The Voice Brasil.

Os preparativos para o show incluem intensos ensaios com ballet e banda. "É árduo e cansativo, mas ver o brilho nos olhos do público enquanto executamos um trabalho de excelência me enche de orgulho", afirma a cantora, dona dos sucessos “Alucinação”, “Linda, Chique, Sexy & Braba” e “Pegada de Vilã”.

Kynnie se inspira em grandes nomes como Victoria Monet, Beyoncé, Rihanna, Iza, Gloria Groove, Ludmilla, Stevie Wonder, Michael Jackson e Melly. Além disso, ela mergulha no R&B clássico, ouvindo Chaka Khan, Whitney Houston, Natalie Cole, Nina Simone e Aretha Franklin, para aprimorar sua vocalização e performance. "Para mim, cantar R&B é honrar aqueles que vieram antes", ressalta Kynnie, que já colaborou com artistas como Preta Gil, Thiago Pantaleão e Edi Rock.

Entre os momentos mais memoráveis de sua carreira, Kynnie destaca suas apresentações no The Town e Rock In Rio, além do emocionante retorno aos palcos de Macaé, onde iniciou sua trajetória musical. "O primeiro show do meu primeiro álbum em Macaé, depois de quase 10 anos, foi uma honra e me emocionou profundamente, pois realizei sonhos que antes pareciam distantes", relembra a cantora.